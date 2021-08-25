О нас
Report Georgia
Аудио новости

Капитализация крупнейших бирж мира выросла на 12 трлн долларов

Капитализация крупнейших бирж мира выросла на 12 трлн долларов Первое место в мире с капитализацией 25,3 трлн долларов США (рост на 18,5%) занимает Нью-Йоркская фондовая биржа
Финансы
25 августа 2021 г. 12:09

По подсчетам британской финансово-аналитической компании Finbold, за первую половину года совокупная капитализация ценных бумаг, обращающихся на 10 крупнейших фондовых биржах мира, выросла на 12,1 трлн долларов США (15%) — до 90,7 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Finbold, американские биржи сохранили лидирующие позиции.

Первое место в мире с капитализацией 25,3 трлн долларов США (рост на 18,5%) занимает Нью-Йоркская фондовая биржа. На втором месте биржа Nasdaq — 22,1 трлн долларов США (+14,3%). Шанхайская биржа вышла на третье место (7,6 трлн долларов США, +17,1%), обойдя Гонконгскую (6,8 трлн долларов США, +5,1%).

Также в десятке крупнейших бирж находятся Japan Exchange Group (управляет биржами Токио и Осаки), панъевропейская Euronext, Шэньчженьская фондовая биржа (КНР), британская LSE Group (управляет Лондонской фондовой биржей), канадская TMX Group (управляет биржей Торонто) и Национальная фондовая биржа Индии (фондовая биржа Мумбаи).

Набольший рост капитализации с начала года показала биржа Euronext — на 32,2%. Finbold отмечает, что «после рекордных падений прошлого года фондовый рынок пользуется моментом, привлекая все больше инвесторов». В начале августа американские индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных отметок — 35 268 пунктов и 4 445 пунктов соответственно, а сегодня индекс Nasdaq впервые в истории достиг отметки в 15 тыс. пунктов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
24 августа 2021 г. 19:05
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
24 августа 2021 г. 17:17
В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19
В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19
24 августа 2021 г. 15:33
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бельгии
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бельгии
24 августа 2021 г. 11:35
Новый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
ФотоНовый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
24 августа 2021 г. 06:50
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
23 августа 2021 г. 21:22
Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
ФотоАзербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
22 августа 2021 г. 12:48
Азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
ФотоАзербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
21 августа 2021 г. 19:06
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
21 августа 2021 г. 14:02
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi