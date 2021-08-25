Капитализация крупнейших бирж мира выросла на 12 трлн долларов

Первое место в мире с капитализацией 25,3 трлн долларов США (рост на 18,5%) занимает Нью-Йоркская фондовая биржа

По подсчетам британской финансово-аналитической компании Finbold, за первую половину года совокупная капитализация ценных бумаг, обращающихся на 10 крупнейших фондовых биржах мира, выросла на 12,1 трлн долларов США (15%) — до 90,7 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Finbold, американские биржи сохранили лидирующие позиции.

Первое место в мире с капитализацией 25,3 трлн долларов США (рост на 18,5%) занимает Нью-Йоркская фондовая биржа. На втором месте биржа Nasdaq — 22,1 трлн долларов США (+14,3%). Шанхайская биржа вышла на третье место (7,6 трлн долларов США, +17,1%), обойдя Гонконгскую (6,8 трлн долларов США, +5,1%).

Также в десятке крупнейших бирж находятся Japan Exchange Group (управляет биржами Токио и Осаки), панъевропейская Euronext, Шэньчженьская фондовая биржа (КНР), британская LSE Group (управляет Лондонской фондовой биржей), канадская TMX Group (управляет биржей Торонто) и Национальная фондовая биржа Индии (фондовая биржа Мумбаи).

Набольший рост капитализации с начала года показала биржа Euronext — на 32,2%. Finbold отмечает, что «после рекордных падений прошлого года фондовый рынок пользуется моментом, привлекая все больше инвесторов». В начале августа американские индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных отметок — 35 268 пунктов и 4 445 пунктов соответственно, а сегодня индекс Nasdaq впервые в истории достиг отметки в 15 тыс. пунктов.

