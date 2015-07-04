Kapital Bank взял на себя все расходы по лечению раненого сотрудника

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Вечером 3 июля совершено нападение на бывшее здание Абшеронского филиала ОАО Kapital Bank по адресу город Хырдалан, улица Победы (Галибийе), 27 квартал.

В канун закрытия филиала грабитель проник в банк, однако получил отпор дежурившего здесь в ночную смену охранника, гражданского лица Гамлета Шихалиева. Между мужчинами завязалась драка и грабитель попытался бежать.

Как сообщает Report, об этом говорится с распространенном сегодня банком пресс-релизе.

В результате оперативных действий сотрудников службы безопасности банка и Охранного полицейского управления Абшеронского района грабитель был задержан. Им оказался бывший водитель-инкассатор Kapital Bank Хикмет Алиев.

В официальном заявлении банка говорится, что из-за переезда несколько дней назад Абшеронского филиала Kapital Bank в новый отремонтированный офис, во время ограбления каких-либо ценных предметов в помещении не было: "В результате инцидента охранник филиала Г.Шихалиев получил легкую травму. Госпитализированному пострадавшему была оказана медицинская помощь. Сейчас его состояние нормальное".

Отметим, что все расходы по лечению Г.Шихалиева Kapital Bank взял на себя: "Из-за локальности вчерашнего происшествия, оно не повлияло на деятельность банка.

Все филиалы банка, в том числе недавно сданный в эксплуатацию Абшеронский филиал сегодня работали в нормальном режиме и обслуживали клиентов в обычном порядке".