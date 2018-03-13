Kapital Bank выплатит дивиденды в размере 51% с каждой акции

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank выплатит в качестве дивидендов акционерам всю сумму чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 94 839,9 тыс. манатов.

Как сообщает Report, данное решение будет принято на ежегодном традиционном собрании акционеров, которое состоится завтра.

Дивиденды, выплачиваемые физическим лицам, не будут облагаться налогом.

С учетом того, что уставный капитал Kapital Bank в размере 185,85 млн манатов сформирован из 15 млн акций номинальной стоимостью 12,39 манатов, за каждую акцию будет выплачиваться 6,32 маната или примерно 51% ее номинальной стоимости. Это на 81,1% или 2,83 маната больше, чем в прошлом году.

Напомним, что Kapital Bank учрежден в 2004 году на базе BUS Bank. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и около 180 физических лиц (0,13%).