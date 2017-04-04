Kapital Bank выплатит дивиденды в размере 28% с каждой акции

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ ОАО KapitalBank выплатит в качестве дивидендов акционерам всю сумму чистой прибыли по итогам 2016 года в размере 52 348,8 тыс. манатов.

Как сообщает Report, это решение принято на сегодняшнем ежегодном традиционном собрании акционеров.

С учетом того, что уставный капитал Kapital Bank сформирован из 15 млн акций номинальной стоимостью 12,39 манатов, за каждую акцию будет выплачиваться 3,49 маната или примерно 28% ее номинальной стоимости. Это на 15,5% или 0,24 маната меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что Kapital Bank учрежден в 2004 году на базе BUS Bank. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и 175 физических лиц (0,13%).