Kapital Bank выплатит дивиденды акционерам

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Kapital Bank с завтрашнего дня начнет выплачивать акционерам дивиденды из чистой прибыли за 2018 год.

Об этом сообщили Report в банке.

На ежегодном собрании акционеров Kapital Bank, состоявшемся 12 апреля, принято решение выплатить акционерам банка 91 млн манатов. За каждую из 15 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 12,39 маната акционеры получат 6,04 маната. Дивиденды будут выплачиваться в филиале "Центр" по адресу г. Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля 60.

Напомним, что Kapital Bank учрежден в 2004 году на базе BUS Bank. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и около 190 физических лиц (0,13%).