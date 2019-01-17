Kapital Bank участвует на форуме Euromoney - 2019

Баку.17 января. REPORT.AZ/ Kapital Bank участвует в 24-ом форуме Euromoney – 2019, проходящем с 15 по 16 января в Вене, где традиционно в начале каждого года проходит одно из крупнейших событий финансовой сферы – Форум стран Центральной и Восточной Европы.

Присутствовавшие на мероприятии государственные деятели, инвесторы, представители международных организаций и финансовых институтов обсудили ряд актуальных вопросов и проблем региона и определили цели развития на текущий год. Участие на международных мероприятиях дают возможность получить актуальную информацию о результатах деятельности и развития различных компаний мира.

Следует отметить, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем планирует еще более расширить круг такого рода сотрудничества с международными финансовыми структурами в различных областях.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.