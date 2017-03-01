Kapital Bank стал членом Ассоциации американских банков

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В рамках международного сотрудничества Kapital Bank был избран членом Ассоциации американских банков (American Bankers Association). Об этом сообщили Report из банка.

По информации, в связи с этим первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов встретился с президентом Международной ассоциации американского банкинга (BAFT) Тодем Барвелом. В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов в банковской сфере.

“Сотрудничество Kapital Bank с международной организацией такого уровня даст возможность для взаимного обмена накопленного опыта и знаний с членами данной ассоциации. Экономика и банковский сектор Америки считаются наиболее развитыми в мире. В частности, очень важным для нас является американский опыт в системе комплаенс. Мы надеемся, что будучи членом Американской банковской ассоциации Kapital Bank сможет успешно применить опыт иностранных коллег в своей финансовой деятельности”, - отметил первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.

Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями, и в будущем планирует еще более расширить круг такого рода сотрудничества.

Следует отметить, что среди банков стран СНГ, помимо Kapital Bank, членом этой ассоциации является один российский банк.