Kapital Bank снизил курс продажи доллара

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ С 19 февраля ОАО Kapital Bank начал продажи доллара по официальному курсу. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка.

С сегодняшнего дня максимальный курс продажи доллара в филиалах и отделениях Kapital Bank не будет отличаться от официального курса Центробанка. Изменения не касаются курса покупки доллара, а также купли-продажи евро и других иностранных валют.

Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) в ходе операций по обмену валюты допустимая маржа составляет +/- 4%.