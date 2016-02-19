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    Kapital Bank снизил курс продажи доллара

    Максимальный курс продажи доллара не отличается от официального курса Центробанка

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ С 19 февраля ОАО Kapital Bank начал продажи доллара по официальному курсу. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка.

    С сегодняшнего дня максимальный курс продажи доллара в филиалах и отделениях Kapital Bank не будет отличаться от официального курса Центробанка. Изменения не касаются курса покупки доллара, а также купли-продажи евро и других иностранных валют.

    Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) в ходе операций по обмену валюты допустимая маржа составляет +/- 4%. 

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