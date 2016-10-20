Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ ЗАО Kapital Bank развивает процессинговый центр, сданный в эксплуатацию в 2009 году. Как сообщает Report со ссылкой на банк, безостановочная, стабильная работа процессингового центра в течение недели и постоянное инновационное развитие центра является существенным преимуществом банка.

Процессинговый центр Kapital Bank полностью отвечает стандартам безопасности PCI DSS.

Банк предлагает клиентам дебетовую и кредитную карту на одном носителе – Visa Dual Card, а также бесконтактные платежные карты PayWave и PayPass. Для увеличения безопасности онлайн-платежей в банке также имеется система безопасности 3D Secure.

Kapital Bank является членом международных платежных систем MasterCard International и Visa International. Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах: манаты, доллары США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Отметим, что на данный момент Kapital Bank имеет около трех миллионов держателей платежных карт и свыше 600 банкоматов и 9000 ПОС терминалов по всей стране.