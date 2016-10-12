Kapital Bank расширяет список партнеров по системе Хазри

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank продолжает расширять список партнеров по системе денежных переводов "Хазри". Помимо Азербайджана, "Хазри" также работает в таких странах, как Россия, Украина, Таджикистан и Грузия.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, посредством данной системы, не открывая счет, можно отправлять и получать денежные средства по Азербайджану и вышеуказанным странам. Банковская комиссия за переводы начинается от 0,8%. Клиенты круглосуточно могут обналичивать денежные переводы с помощью банкоматов Kapital Bank. При этом комиссия с клиента не взимается.

Отметим, что к системе "Хазри" подключены азербайджанские банки AtaBank, AFB Bank и Банк ВТБ (Азербайджан). Клиенты также могут воспользоваться системой "Хазри" в филиалах вышеуказанных банков по всей стране.