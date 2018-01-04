Kapital Bank проводит новую кредитную акцию

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Kapital Bank по случаю наступившего нового года продолжает предлагать клиентам льготную кампанию по кредитам. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В рамках кампании, клиенты, подавшие заявку на кредит в банкk, получают скидку по годовой процентной ставке на 3%, с 2-х месячной льготной просрочкой кредита и бесплатной BirKart в подарок. Также кредит до 8 000 манат может оформляться без поручителя. Акция продлится до 15 января.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манат, а срок от 3-х до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.