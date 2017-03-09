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    Kapital Bank проводит акцию по случаю Новруз-байрамы

    Клиентам предоставляется возможность получить кредит со скидкой 3% на годовую процентную ставку

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank проводит кредитную кампанию по случаю Новруз-байрамы. Согласно условиям, до 31-го марта клиентам предоставляется возможность получить кредит со скидкой 3% на годовую процентную ставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 тыс. манат, срок кредита от 3 до 36 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. 

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