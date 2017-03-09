Kapital Bank проводит акцию по случаю Новруз-байрамы

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank проводит кредитную кампанию по случаю Новруз-байрамы. Согласно условиям, до 31-го марта клиентам предоставляется возможность получить кредит со скидкой 3% на годовую процентную ставку.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 тыс. манат, срок кредита от 3 до 36 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.