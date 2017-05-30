Kapital Bank провел ряд мероприятий для детей

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в преддверии 1 июня – Международного дня защиты детей провел социальный проект под названием "Путешествие в страну сказок".

Как сообщает Report, в рамках проекта в ряде городов страны были бесплатно показаны театральные спектакли для детей.

Видеоролик и фотоотчет с мероприятия опубликованы на официальной странице банка в Facebook (www.facebook.com/kapitalbank).

"Kapital Bank традиционно каждый год отмечает Международный день защиты детей. И в этом году в рамках праздничных мероприятий около 4000 детишек бесплатно посетили театральные представления в различных городах республики. Дети с удовольствием принимали участие в интересных конкурсах и получали подарки. Kapital Bank выражает признательность министерству образования и радио ASAN за поддержку в проведении мероприятий", - отметила директор департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Следует отметить, что в рамках акции в Шекинском государственном драматическом театре для детей был продемонстрирован спектакль "Калила и Димна", в Гянджинском государственном драматическом театре - спектакль "Тык-тык ханум", в Лянкяранском государственном драматическом театре "День рождения Джейрана", а в Государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига спектакль "Тык-тык ханум".

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиалах и 5 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.