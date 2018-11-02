Kapital Bank принял участие в проекте "Безопасность детей в интернете"

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с деятельностью в сфере социальной корпоративной ответственности, Kapital Bank, руководствуясь рекомендациями Комитета по правам ребенка Организации Объединенных Наций, оказал содействие программе «Родитель — безопасность в интернете и контроль», созданной в рамках проекта «Безопасность детей в интернете». Данный проект является инициативой Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей. На основании проекта было разработано и введено в эксплуатацию специальное приложение для более безопасного использования детьми сети интернет.

В связи с этим между Kapital Bank и Государственным комитетом был подписан меморандум. На церемонии подписания присутствовали Председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев и Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

«Последние годы ознаменовались переходом на цифровые технологии, что так или иначе отразилось на всех сферах деятельности. Но вместе с тем не будем забывать о том, что дети должны пользоваться безопасным интернетом. Принимая во внимание эту проблему, мы приняли участие в проекте «Безопасность детей в интернете» с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей. Данная программа обеспечивает защиту детей в интернете и информирует родителей о посещаемых их детьми сайтах. Считаю, что предотвращение указанных проблем окажет положительное влияние на развитие и образование детей», — отметил Председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Следует отметить, что новое приложение можно скачать на сайте www.kidsafe.az. Во время использования данной программы вступает в действие система keylogger и посещаемые детьми сайты, а также другая информация отмечаются и передаются родителям.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.