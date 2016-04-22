​Kapital Bank представляет бесконтактные платежные карты

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank предоставил своим клиентам еще одно новшество. Отныне клиенты банка могут получить бесконтактные платежные карты системы MasterCard, работающих на основе технологии PayPass.

Как передает Report со ссылкой на банк, достаточно приблизить карту MasterCard Standard или MasterCard Platinum к POS-терминалу, и транзакция мгновенно осуществляется без запроса PIN-кода. Если платеж выше 20 манатов, то PIN-код запрашивается, и оплата проводится в обычной безналичной форме.

Бесконтактные карты MasterCard обозначенные специальным знаком широко используются во многих странах мира и помогают клиентам сэкономить время. Карты можно заказать во всех филиалах Kapital Bank, или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах манат, доллары США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.