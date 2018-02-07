Kapital Bank представил новое приложение

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Баку. 7 феварля. REPORT.AZ/ Kapital Bank представил новое банковское приложение Bir Bank для клиентов, отдающих предпочтение новым технологиям и онлайн операциям. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Клиенты банка могут воспользоваться приложением, загрузив и зарегистрировавшись с помощью платежной картой Kapital Bank в течение 1 минуты.

"Если смартфон или планшет владельца поддерживает функцию использования отпечатка пальца, то доступ к приложению банка можно получить, воспользовавшись этой функцией. С помощью Bir Bank клиенты Kapital Bank смогут контролировать свои счета, карты и депозиты, не приходя в банк," – говорится в сообщении.

Благодаря новому приложению пользователи смогут воспользоваться многочисленными инновационными онлайн услугами: добавить карту любого банка в приложение и провести различные транзакции с помощью этой карты, пересылать и получать денежные средства от абонентов в телефонной книге пользователя, загрузившим это приложение.

Кроме того, через приложение можно совершать платежи за коммунальные услуги и средства связи, осуществлять переводы на любую банковскую карту, а также создавать шаблоны платежей. В приложении можно найти ближайшие филиалы и банкоматы Kapital Bank и посмотреть курсы обмена валюты.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.