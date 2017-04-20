Kapital Bank предлагает страховку автомобилей на кредитной основе

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане в филиалах Kapital Bank возможно приобрести в кредит продукт страховой компании PASHA Sigorta по страховке автомобилей. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Все желающее могут приобрести обязательное страхование для автомобиля в филиалах города Баку и Сумгайыт, Абшерон, также в филиалах Гянджа, Ленкаран, Загатала, Хачмаз, Ширван, Гёйчай, Барда и Агсу.

Клиенты, получающие зарплату или пенсию посредством платежных карт Kapital Bank, могут приобрести страховку автомобиля по беспроцентному кредиту сроком на 6 месяцев без уплаты комиссионных. Для оформления требуется технический паспорт автомобиля и удостоверение личности клиента. Сумму страховки программа автоматически вычисляет на основе данных автомобиля и владельца.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и 4-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.