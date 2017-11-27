Kapital Bank предлагает кредиты со скидкой

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Kapital Bank предлагает клиентам присоединится к проекту Birlik Klubu. Как сообщает Report со ссылкой на банк, тем самым они получат возможность воспользоваться рядом привилегий при оформлении очередного кредита.

Членам Birlik Klub банк предлагает клубные карты. В зависимости от вида карты, определенная часть платежа по кредиту будет возвращена на клубную карту в виде бонуса. Также привилегией карты является скидка на комиссию и на годовой процент по кредиту. Владельцам карты Birlik Klub срок оплаты кредита может быть увеличен до 12 месяцев.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.