Kapital Bank предлагает кредит в манатах под гарантию

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Желающие взять кредит в манатах под гарантию могут сделать это в филиалах ОАО Kapital Bank (столичные филиалы, Абшерон, Сумгайыт и Гянджа). Как сообщает Report со ссылкой на банк, для этого клиент должен предоставить в банк собственные средства в виде залога в долларах. Банк страхует валютные средства клиента, размещенные в качестве залога.

Отметит, что минимальная сумма кредита составляет 300 манатов, срок 1-12 месяцев. Клиент может взять кредит в размере до 60% застрахованного депозита. Процентная ставка составляет 25% годовых.

Для оформления кредита необходимо предоставить в банк удостоверение личности. Подробная информация –https://kapitalbank.az/loans/manat?hl=ru.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и 4-х отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.