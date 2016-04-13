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    ​Kapital Bank предлагает кредит наличными при оплате 55 манат ежемесячно

    Данный продукт предназначен для лиц, которые получают зарплату или пенсию через Kapital Bank

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО Kapital Bank продолжает предлагать клиентам кредит наличными на сумму 1000 манатов. При этом ежемесячная оплата составит всего 55 манатов. Максимальный срок оформления кредита - 24 месяца.

    Как передает Report со ссылкой на банк, данный продукт предназначен для лиц, которые получают зарплату или пенсию через Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо предоставить зарплатную или пенсионную карту и удостоверение личности.

    Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 89 филиалах и 4-х отделениях во всех районах и городах Азербайджана. 

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