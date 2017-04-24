Kapital Bank предлагает клиентам потребительский кредит до 20 тыс. манатов

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank предлагает клиентам потребительский кредит наличными на сумму от 300 до 20 тыс. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на банк, срок кредита составляет от 3-х до 36 месяцев.

По информации, данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредите - https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 91 филиале и 5-ти отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.