Kapital Bank предлагает карты Visa Trio в трех валютах

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank предлагает карты Visa Trio Gold, Visa Trio Platinum и Visa Trio Infinite в трех валютах. Клиенты могут объединить свои платежные карты Visa в AZN, USD и EUR, и использовать их в единой карте Visa Trio от Kapital Bank. Все три счета новой карты можно управлять единым PİN кодом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Зачислив определенную сумму на счет можно получить карты Visa Trio бесплатно. Платежная карта будет автоматически подключена к услугам Mobil и İnternet Banking, SMS İnfo, также SMS Banking на бесплатной основе. Для подключения к услуге 3D Secure от Kapital Bank владельцу карты нужно будет обратиться в центр обслуживания клиентов банка по номеру 196.

Visa Trio Gold карта выдается бесплатно при зачислении на карточный счет первоначального взноса в 1000 манат. Преимуществом карты также является то, что при проведении операции Card to Card между тремя карточными счетами комиссия не взимается.

Следует отметить, что на данный момент Kapital Bank имеет около 3 млн держателей платежных карт, свыше 600 АТМ и 9 000 POS-терминалов по всей стране.