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    Kapital Bank предлагает аренду депозитных сейфов в филиале Гянджа

    Цены на аренду ячейки сроком минимум 1 месяц начинаются от 30 манатов

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети предлагает клиентам аренду индивидуальных банковских депозитных сейфов в филиале Гянджа по адресу ул. Джавадхана, 24.

    Как сообщили Report в пресс-службе банка, депозитарное хранилище банка отвечает всем требованиям и стандартам в сфере безопасности, находится под круглосуточной охраной и оборудовано комплексом видеонаблюдения.

    Индивидуальные банковские сейфы удобны и надежны для безопасного хранения юридических документов, деловой документации, ювелирных украшений, драгоценных металлов, ценных бумаг, произведений искусства или других предметов. В зависимости от размеров, цены на аренду ячейки сроком минимум 1 месяц начинаются от 30 манатов. Информацию по тарифам можно получить на сайте – www.kapitalbank.az/tariffs?hl=ru.

    Следует отметить, что наряду с развитием столичных филиалов Kapital Bank стремится усовершенствовать и развивать также региональные филиалы, предлагая своим клиентам различные услуги. Также до открытия этой услуги в филиале Гянджа, депозитные сейфы были предоставлены клиентам банка в филиалах Сабаил, Мяркяз и Гянджлик.

    Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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