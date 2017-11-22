Kapital Bank получил статус "Транспарентного налогового партнера"

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Департамент локальных доходов при министерстве налогов Азербайджана присвоил Kapital Bank статус "Транспарентного налогового партнера". Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В ноябре этого года Kapital Bank получил со стороны министерства документ о приобретении статуса партнера-налогоплательщика.

Следует отметить, что Kapital Bank в течение трех кварталов 2017 года уплатил налог в размере 28,6 млн манатов. По итогам третьего квартала 2017 года, активы банка составили 3 млрд манатов, чистая прибыль - 57,6 млн манатов, уставный капитал - 185 млн манатов, а совокупный капитал - 266,3 млн манатов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.