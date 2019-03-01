Kapital Bank подписал меморандум с STEP IT Academy

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Kapital Bank подписал меморандум о сотрудничестве с STEP IT Academy, занимающейся подготовкой специалистов в сфере информационных технологий. В связи с этим 27 февраля 2019 года в Академии человеческого капитала Kapital Bank состоялось мероприятие.

В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя Правления, директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов и директор бакинского представительства STEP IT Academy Алексей Слепцов.

Основное содержание меморандума – обеспечение взаимного сотрудничества между сторонами. В последнее время в связи с развитием информационных технологий для повышения интереса к данной сфере и обеспечения потребностей в сотрудниках планируется привлечение студентов STEP IT Academy к практическим работам в Kapital Bank.

Следует отметить, что STEP IT Academy представлена 55 филиалами в 19 странах мира и уже 20 лет готовит профессиональных программистов, дизайнеров и сетевых инженеров в области компьютерного образования.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.