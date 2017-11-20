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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Kapital Bank отменил комиссию по конвертации по всем платежным картам. Как сообщает Report со ссылкой на банк, операции по конвертации на картах будут проводиться по ежедневному банковскому курсу.

Kapital Bank является членом международных платежных систем Visa International и MasterCard. Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank, или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах: манаты, доллары США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Следует отметить, на данный момент Kapital Bank имеет около 3 млн держателей платежных карт, свыше 600 банкоматов и 9 000 ПОС-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.