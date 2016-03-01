​Kapital Bank отменил для женщин комиссию за выдачу кредитов на потребительские нужды

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank по случаю Международного женского дня 8 Марта отменил для женщин комиссию за выдачу кредитов на потребительские нужды. Как сообщили Report в банке, с женщин, оформивших потребительские кредиты в период с 1 по 7 марта 2016 года, не будут взимать комиссию. Акцией могут воспользоваться женщины-клиенты, которые получают зарплату или пенсию на карту Kapital Bank.

Годовая процентная ставка по потребительскому виду кредита начинается с 19,73%, период кредитования - до 24 месяцев. Максимальная сумма кредита - 15 тыс. манатов.

Отметим, что Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 89 филиалах и четырех отделениях во всех районах и городах Азербайджана. Клиенты Kapital Bank могут оплачивать кредиты в филиалах банка, на сайте pay.kapitalbank.az, а также через платежные терминалы. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно найти на сайте kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также обратиться в службу обслуживания клиентов по номеру 196.