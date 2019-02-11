Kapital Bank открыл подразделение индивидуального банкинга

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. С этой целью филиал Меркез был переведен в новый офис и при филиале открылось подразделение Индивидуального Банкинга. Филиал функционирует по адресу город Баку, проспект Бюлбюля 60 (Gülüstan Residence).

В новом филиале помимо традиционных банковских услуг также для клиентов предоставляется ряд новых функций: рандеву с сотрудником банка, доставка платежных карт и банковских документов, услуга персонального ассистента, заказ некоторых услуг посредством консьержа, бронирование авиабилетов и отелей, покупка, оформление и доставка товаров с за рубежом и т.д. Новый филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, полностью отвечающие современным требованиям. На протяжение 4 лет, более 40 филиалов были отремонтированы, переведены в новые офисы, также открыты более 20 новых точек обслуживания. Кроме того, в текущем году в ряде городов и регионов страны планируется проведение основательных ремонтов филиалов в соответствии с новой концепцией, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.