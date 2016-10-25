Kapital Bank открыл обновленный филиал в Барде

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ ЗАО Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети обновил офис филиала в Барде. Как передает Report со ссылкой на банк, отремонтированный согласно новой концепции филиал расположен по адресу: ул. М. Расулзаде, 11. Новый филиал обладает всеми возможностями для качественного обслуживания клиентов.

Филиал "Барда " предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, различные виды потребительских и бизнес-кредитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Отметим, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2016 году банк отремонтировал 3 городских ("Шуша", "28 Мая" и "Бинагади") и 5 региональных филиалов (Шабрань, Лерик, Гах, Габала и Барда). Помимо этого, в текущем году был открыт новый филиал Gənclik Mall. К концу 2016 года планируется завершить ремонт еще 3 городских и 3 региональных филиалов по новой концепции. Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания.