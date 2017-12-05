Kapital Bank открыл обновленный филиал по новой концепции

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл обновленный филиал Бакиханова, расположенный по адресу поселок Бакиханова, улица Сакита Оруджева, 13А. Обновленный филиал обладает всеми возможностями для качественного клиентского обслуживания.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Обновленный филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг. Также для удобства посетителей с маленькими детьми в филиале создан детский уголок, который снабжен интересными развлечениями и играми.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017 году банк открыл новое филиалы Браво и Наримановский карточный центр, отделения Бузовна, Демирйол, Локбатан и Масаллы, также обновил офис филиалов Ази Асланова, Губадлы, Гейчай, Гобустан, Бейлаган, Тертер и Гедебей. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем года планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах по новой концепции, открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.