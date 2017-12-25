Kapital Bank открыл обновленный филиал "Агджабеди"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл обновленный филиал "Агджабеди". Как сообщает Report со ссылкой на банк, офис расположен по адресу г. Агджабеди, ул. Ф. Ализаде, 5.

Обновленный филиал обладает всеми возможностями для качественного клиентского обслуживания. Здесь клиентам предлагаются расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017 году банк открыл новое филиалы "Браво" и Наримановский карточный центр, отделения "Бузовна", "Демирйол", "Локбатан" и "Масаллы", также обновил офис филиалов "Ази Асланов", "Губадлы", "Гейчай", "Гобустан", "Бейлаган", "Тертер" и "Гедабек". Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, также открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.