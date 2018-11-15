Kapital Bank открыл новый Карточный центр "Нефтчиляр"

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В целях повышения уровня клиентского обслуживания Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты. Наглядным примером этого является открытие нового Карточного центра "Нефтчиляр". Карточные центры, которые считаются новшеством на финансовом рынке страны, предлагают клиентам еще более современные и удобные банковские услуги.

Карточный центр "Нефтчиляр", расположенный по адресу ул. Рустама Рустамова, 44 (Низаминский район), будет заниматься выдачей карт и предоставлением таких банковских услуг, как открытие счетов для юридических/физических лиц, услуги по депозитам и расчетно-кассовые операции, денежные переводы и услуги по кредитам. С прошлого года также функционируют Карточные центры "Нариманов" и "Гянджа".

В новом филиале Карточный центр "Нефтчиляр" клиентам будут выдаваться социальные, зарплатные, пенсионные и другие карты, которые ранее предоставлялись в филиалах "Ази Асланов", "Ахмедлы", "Низами", "Гара Гараев", "Хазар", "Сураханы", "Сабунчу" и "Бакиханов". В результате, филиалы будут частично разгружены, и клиенты смогут осуществить другие банковские операции, потратив минимум времени.

Следует отметить, что Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. Данный проект осуществляется уже на протяжении трех лет. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы банка, полностью отвечающие современным требованиями. В текущем году, в рамках проекта, были открыты филиалы "Браво 2", Карточный центр "Гянджа" и "Шимал", филиалы "Физули" и "Имишли", а также "Локбатан" открылись по новому адресу, а в филиалах "Gənclik Mall" и "Агдаш" было проведено обновление. В обновленных филиалах банка интерьер дизайна соответствует корпоративным стандартам банка и процесс обновления в настоящее время продолжается. Кроме того, в текущем году в ряде городов и регионов страны планируется проведение основательных ремонтов филиалов в соответствии с новой концепцией, а также открытие новых филиалов и отделений.

В настоящее время Kapital Bank имеет около 3 миллиона держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессинг-центра в течение недели, а также постоянные инновации являются существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 700 банкоматов и 10 000 POS-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 96 филиалах и 10 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.