Kapital Bank открыл новый филиал

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл новый 91-й по счету филиал в гипермаркете Bravo, расположенный по адресу Баку, поселок Ахмедли, улица Рамиза Гулиева 4.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, новый филиал обладает всеми возможностями для качественного клиентского обслуживания.

Филиал будет обслуживать клиентов в будние дни с 11:00 до 20:00, а по выходным - с 11:00 до 21:00.

Kapital Bank также совместно с гипермаркетом Bravo представляет новую кредитную акцию. Согласно условиям, клиенты гипермаркета Bravo могут получить кредит на приобретение бытовой техники на 12 месяцев без выплаты процентов в течении первых 3 месяцев.

Отметим, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017-м году банк открыл новое отделения Бузовна, также обновил офис филиалов Ази Асланова, Губадлы и Гейчай. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, также открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и 4-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.