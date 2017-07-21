Kapital Bank открыл новый Центр электронных услуг 24/7

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл новый Центр электронных услуг 24/7 на базе филиала Гянджа, расположенного по адресу г. Гянджа, ул. Джавадхана 24. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В новом центре круглосуточно можно посредством терминалов произвести коммунальные и банковские оплаты, а через банкоматы получить средства по срочным денежным переводам, также обналичить деньги или пополнить карточный счет.

"Гянджа стал первым регионом где открылся новый центр. Это способствует тому что Kapital Bank параллельно с городскими филиалами, развивает также региональную сеть. Кроме того, недавно в филиалах Нариманов, Мяркяз, 28 Мая, Гара Гараева и Ичери Шехер также были открыты Центры электронных услуг 24/7. Месяц назад установлены наружные терминалы в филиалах Абшерон, Сумгайыт, Шуша, Ахмедлы, Бинагади и Барда. Посредством этих терминалов клиенты могут оплатить долги по кредитам, пополнить счет платежных карт, также произвести оплату пошлин, связи, страховок и коммунальных услуг", - говорится в информации.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017 году банк открыл новое филиалы Браво и Наримановский карточный центр, отделения Бузовна, Демирйол, Локбатан и ASAN Масаллы, также обновил офис филиалов Ази Асланова, Губадлы и Гейчай. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем года планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, также открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.