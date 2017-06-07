Kapital Bank открыл новое отделение

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл новое отделение Локбатан по адресу г. Баку, поселок Локбатан, торговый центр Бина. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Новое отделение обладает всеми возможностями для качественного клиентского обслуживания. Филиал будет обслуживать клиентов в будние дни с 09:00 до 17:00, а в будущем также по выходным.

Новое отделение предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017 году банк открыл новые филиалы Браво и Наримановский карточный центр, отделения Бузовна и Демирйол, также обновил офис филиалов Ази Асланова, Губадлы и Гейчай. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем года планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, а также открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 6 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.