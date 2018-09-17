Kapital Bank открыл Академию человеческого капитала

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ 14 сентября 2018 года Kapital Bank провел церемонию открытия Академии человеческого капитала. Академия функционирует на 3-м этаже административного здания Kapital Bank, расположенного по адресу: пос. Бадамдар, ул. Микаила Мушфига, 12.

На церемонии открытия принимали участие председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев, директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова, директор компании FireWorks HRM Лаура Гамидова, представитель Академии турецкого банка DenizBank Танкут Чыгыр и другие лица. Академия ставит своей целью стать лидирующей организацией по корпоративному обучению и развитию банковского сектора в Азербайджане путем качественного и отвечающего всем требованиям обучения.

Академия человеческого капитала Kapital Bank служит повышению уровня профессионализма сотрудников, партнеров, клиентов и других заинтересованных лиц в сфере банковской деятельности и управления, и представляет локальный подход к международной экспертизе. Академия человеческого капитала предлагает состоящую из трех структур программу обучения, а также многочисленные тренинги. Обучение проводится в основном обладающими большим опытом сотрудниками банка, а также лицами и организациями, являющимися партнерами банка.

"В созданной Академией библиотеке предлагаются сотни книг на азербайджанском, английском, русском и турецком языках по разным темам и направлениям. В то же время, Академия носит характер малого делового центра. Здесь применяется концепция "подключай и подключайся" и создаются все условия для комфортной работы за пределами офиса, участия над различными проектами, проведения исследований и подготовки презентаций", - отметила директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова.

Следует отметить, что в здании имеются 9 залов различного функционального назначения, 1 бытовая комната и 1 общая зона. Комнаты названы в честь различных гор и вершин Азербайджана. В целом здание обладает площадью, способной вместить 160 человек для проведения обучения и другой деятельности.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.