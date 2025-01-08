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Kapital Bank: Ошибочно возвращенные средства за билеты BakıKart будут списаны со счетов пользователей

Kapital Bank: Ошибочно возвращенные средства за билеты BakıKart будут списаны со счетов пользователей Средства, возвращенные на счета граждан за QR-билеты BakıKart, использованные через мобильное приложение "Birbank", будут списаны с соответствующего баланса карты до 10 января.
Финансы
8 января 2025 г. 14:02
Kapital Bank: Ошибочно возвращенные средства за билеты BakıKart будут списаны со счетов пользователей

Kapital Bank намерен списать со счетов пользователей приложения Birbank средства, которые из-за технического сбоя вернулись на счета граждан после использования QR-билета BakıKart.

Как сообщили Report в банке, сбой в приложении произошел в ноябре, после чего на счета пользователей начали возвращаться платежи не только за неиспользованные, но и за использованные QR-билеты.

Банк уже направил клиентам уведомления о том, что средства, возвращенные на их счета за использованные билеты в период с 29 ноября по 4 декабря, будут списаны с соответствующего карточного баланса до 10 января.

В пресс-службе банка также напомнили, что пассажиры метро и автобусов могут и далее легко оплачивать проезд посредством приложения Birbank.

"Для этого достаточно создать QR-билет в мобильном приложении. Билет можно использовать в течение 1 минуты с момента создания. Сумма, уплаченная за неиспользованные билеты, возвращается на счет клиента в течение 3-30 дней", - говорится в сообщении.

Пользователи приложения могут связаться с колл-центром банка по номеру 196 при возникновении дополнительных вопросов.

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