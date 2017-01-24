Kapital Bank обновил услугу интернет-банкинга

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank представил обновленную версию мобильного и интернет-банкинга для клиентов, отдающим предпочтение новым технологиям и онлайн операциям. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, обновленная версия мобильного банкинга обладает широкими возможностями и очень проста в использовании. Впервые клиенты в течение одной минуты могут пройти онлайн регистрацию посредством любой пластиковой карты Kapital Bank на сайте https://e-kapitalbank.az/ и воспользоваться услугами мобильного банкинга.

В новой версии также будет доступна функция входа посредством отпечатков пальцев, если телефон поддерживает данную функцию. Посредством нового приложения клиенты могут управлять счетами, картами, кредитами, и депозитами.

Кроме того, есть возможность оплатить коммунальные и мобильные счета, перевести средства на счет или на карту. Все эти платежи можно сохранять в виде шаблонов и при необходимости пользоваться повторно. В новом приложение также можно найти ближайшие филиалы и банкоматы Kapital Bank, следить за курсами валюты и заказать виртуальную карту.