Kapital Bank обнародовал финансовые показатели

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Активы Kapital Bank на 1 июля 2018 года составили 3,5 млрд манатов. Объем кредитного портфеля Банка достиг 1,3 млрд манатов.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 июля 2018 года составила 2,8 млрд манатов. Сумма вкладов населения составила 1,1 млрд манатов, таким образом, данный показатель за рассматриваемый период вырос на 264 млн манатов.

На 1 июля 2018 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 244,5 млн манатов, а уставной капитал 185,9 млн манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.