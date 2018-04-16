Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Активы Kapital Bank на 1 апреля 2018 года составили 3,2 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля Банка достиг 1,2 миллиардов манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 апреля 2018 года составила 2,4 миллиарда манатов. Сумма вкладов населения составила 903,4 миллиона манатов, таким образом, прирост данного показателя за рассматриваемый период составил 8%.

На 1 апреля 2018 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 225,3 миллиона манатов, а уставной капитал 185,9 миллионов манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95-ти филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.