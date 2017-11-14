Kapital Bank объявил скидку на кредиты для работников юстиции

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Kapital Bank по случаю 22 ноября – профессионального праздника работников юстиции предлагает новую льготную кампанию по кредитам.

Об этом сообщили Report в банке.

В рамках акции работники юстиции, обратившие в Kapital Bank, могут воспользоваться скидкой до 2% на годовую процентную ставку. Кредит до 8 тыс. манатов оформляется без поручителя. Акция продлится до 15 декабря 2017 года.

Следует отметить, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от 3 до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов, получающих зарплату посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах - https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.