Kapital Bank объявил льготную кампанию

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Kapital Bank предлагает льготную кампанию для работников образования "Хорошая профессия, специальное предложение". Как сообщает Report со ссылкой на банк, кампания продлится до 30 ноября 2017 года.

В рамках акции работники образования смогут воспользоваться скидкой до 2% на годовую процентную ставку. Кредит до 8 000 манатов оформляется без поручителя.

Сумма кредита составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от 3 до 48 месяцев. Для оформления кредита необходимо предоставить в банк зарплатную карту и удостоверение личности.

Кроме того, также продолжается лотерея "Осенняя возможность" для сотрудников образования, получающих зарплату по платежным картам банка. По условиям акции, владелец карты, зарегистрировав номер мобильного телефона в банкоматах Kapital Bank до 30 ноября 2017 года, автоматически становится участником лотереи.

Тиражи розыгрышей будут проводится 2 ноября и 4 декабря 2017 года. В ходе розыгрыша будут разыграны более 500 денежных призов. В конце лотереи будет разыгрываться 1 приз в размере 3 000 манатов.