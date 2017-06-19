Kapital Bank объявил кредитную кампанию для военнослужащих

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил предлагает военнослужащим новую льготную кампанию. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк. В рамках акции военнослужащие смогут воспользоваться 2%-й скидкой на годовую процентную ставку. При этом комиссия составит 0%. Акция продлится до 30 июня.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, срок от 3-х до 36 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту и удостоверение личности.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 6-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.