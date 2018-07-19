Kapital Bank объединил три валюты в одной карте

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Kapital Bank предлагает карты Visa Trio Gold, Visa Trio Platinum, и Visa Trio Infinite с тремя валютами. Отныне клиенты могут объединить свои платежные карты Visa в трёх валютах AZN, USD и EUR, и использовать их в единой карте Visa Trio от Kapital Bank. Все три счета новой карты можно управлять единым PİN-кодом.

Зачислив определенную сумму на счет, можно получить карты Visa Trio бесплатно. Платежная карты будет автоматически подключена к услугам Mobil и İnternet Banking, SMS İnfo, также SMS Banking на бесплатной основе. Для подключения к услуге 3D Secure от Kapital Bank владельцу карты нужно будет обратиться в центр обслуживания клиентов банка по номеру 196.

Преимуществом карты также является то, что при проведении операции Card to Card между тремя карточными счетами комиссия не взымается. Более подробную информацию о новой карте можно узнать на сайте банка – www.kapitalbank.az/cards#multyCurrencyCards.

Следует отметить, что на данный момент в Kapital Bank около 3 миллионов держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессинг-центра в течении недели, а также постоянное инновационное развитие центра является существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 АТМ и 9000 ПОС-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.