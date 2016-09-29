Kapital Bank наградил победителей конкурса

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank на странице Facebook карты BirKart провел конкурс с призами "Birincilərin oyunu" ("Игра лучших").

Об этом Report сообщили в банке.

Согласно правилам, участники, набирая баллы в игре, становились победителями недели и выигрывали ценные призы.

На протяжении 4-х недель в конкурсе разыгрывались iPhone 6S, Play Station 4, Smart Wheel и фотоаппарат Nikon D5200. Призы были вручены победителям вчера в головном офисе Kapital Bank.

Следует отметить, BirKart объединяет в себе функции как кредитной, зарплатной, пенсионной, депозитной, такситной, бонусной, так и дебетовой карты. BirKart выпущен на базе международных карт – Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum, срок действия карты 36 месяцев.

В зависимости от доходов клиента, кредитный лимит по этой карте может составлять до 10 000 манат. Беспроцентный льготный период для BirKart составляет 40 дней. При оплате покупок и услуг с BirKart владелец карты по собственному желанию выбирает одну из двух функций: кредит или таксит, а также срок ежемесячной выплаты кредита. Использовав такситную функцию карты при оплате покупок и услуг в рамках партнерской сети банка, клиент может вернуть потраченную сумму в банк в течение 2-12 или 18 месяцев.

Выплату кредита клиент может осуществить посредством заработной платы, пенсии или же собственных денежных средств, размещенных на балансе BirKart. Kapital Bank также обрадовал своих клиентов депозитной функцией этой карты. При размещение собственных денежных средств на баланс BirKart, клиент получает на карту дивиденды в размере до 3% годовых в зависимости от вида приобретенной карты. Кроме того, обладатель карты при оплате товаров и услуг посредством BirKart зарабатывает бонусы, которые позже может обменять на денежные средства.