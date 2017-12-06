Kapital Bank наградил более 500 работников образования

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Во втором тираже стимулирующей лотереи "Осенняя возможность" для работников образования, которую Kapital Bank провел 4 декабря, 255 клиентов выиграли различные денежные призы, а один клиент основной приз – 3 000 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, по условиям лотереи владельцы зарплатной карты от Kapital Bank, являющиеся сотрудниками образования и зарегистрировавшие номер своего мобильного телефона в банкоматах Kapital Bank с 2 октября по 30 ноября автоматически становились участниками лотереи.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

Отметим, что список победителей опубликован на сайте банка.