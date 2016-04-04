​Капитал азербайджанских банков сократился на 7 млн. манатов

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Совокупный капитал коммерческих банков Азербайджана на 1 марта 2016 года составляет 3 584,7 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 6,7 млн. манатов или 0,2% меньше показателя на 1 февраля.

Отмечается, что по сравнению с показателем на начало года совокупный капитал банков сократился на 637,3 млн. манатов или 15%, с аналогичным периодом 2015 года - на 697,1 млн. манатов или 16,3%.