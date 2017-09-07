Канадский доллар подорожал до максимума после подъема базовой ставки

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Банк Канады повысил базовую процентную ставку во второй раз за три месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, вопреки ожиданиям рынка ставка была поднята с 0,75% до 1%. Экономисты прогнозировали ее сохранение на прежнем уровне.

В итоге канадский доллар подскочил на 2,25% к доллару США, до максимума с июня 2015 года. Так, соотношение курса CAD/USD снизилось с 1,2417 до 1,2136, в настоящее время составляет - 1,218. За последние 4 месяца канадский доллар укрепился к доллару США на 12%.

"Дальнейшие решения в сфере денежно-кредитной политики не определяются заранее и будут приниматься, исходя из поступающих экономических данных и событий на финансовом рынке", - говорится в заявлении Центрального банка Канады.