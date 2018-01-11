Канадский доллар и мексиканский песо подешевели

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Под закрытие американской сессии среды канадский доллар и мексиканский песо резко подешевели. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это произошло на фоне появления на новостной ленте Reuters сообщения о том, что, по данным источников в правительстве США, страна вот-вот объявит о выходе из НАФТА.

В результате, курс доллара по отношению к канадскому доллару вырос на 0,8%, с 1,2490 до 1,2580 CAD/USD, мексиканскому песо – на 1,5%, с 19,1 до 19,4 MXN/USD.

Власти Канады убеждены в том, что президент Трамп в самое ближайшее время объявит о выходе США из НАФТА. Подобное заявление станет значительным событием, но торговля между США и Канадой продолжится. Даже если подобное заявление состоится, Канада будет готова к переговорам.

Напомним, что международные финансовые институты указывают и на протекционистские решения среди рисков для мировой экономики в 2018 году. В случае выхода США из НАФТА товарооборот в Северной Америке, как ожидается, ослабеет.