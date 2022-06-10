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Канада заморозила активы россиян на 123 млн долларов

Канада заморозила активы россиян на 123 млн долларов С начала боевых действий РФ в Украине власти Канады заморозили российские активы на сумму 123 млн долларов в рамках санкций. Также были заблокированы банковские транзакции на сумму 289 млн долларов.
Финансы
10 июня 2022 г. 11:26
Канада заморозила активы россиян на 123 млн долларов

С начала боевых действий РФ в Украине власти Канады заморозили российские активы на сумму 123 млн долларов в рамках санкций. Также были заблокированы банковские транзакции на сумму 289 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщают канадские СМИ.

Ранее Канада ввела несколько пакетов санкций против России в ответ на боевые действия в Украине. Под персональные санкции в Канаде попали президент РФ Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, гимнастка Алина Кабаева, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и многие другие российские политики и бизнесмены.

Также Канада ввела санкции против российских фирм и наложила ограничения на экспорт в Россию. Последний пакет санкций она ввела 8 июня, наложив ограничения на нефтяную, газовую и химическую промышленность РФ.

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Версия на английском языке Canada freezes assets of Russians for $123M

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